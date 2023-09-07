تحدث الإعلامي الرياضي عادل الملحم عن تشويق الجمهور الاتحادي للحظة إعلان صفقة انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى النادي.

وقال الملحم “‏شكل الاتحاديين يعشقون الاثارة المهم ترى جمهوركم على اعصابه خلصوا وأعلنوا عن صفقة صلاح”.

وأضاف الملحم “شخصيا مجرد احساس وليس معلومة.. مبروك صلاح يالاتحاديين”.

والجدير بالذكر يتصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مشهد الانتقالات الصيفية في دوري روشن للمحترفين قبل غلق باب القيد بـ24 ساعة فقط، ويسعى نادي الاتحاد بكل قوة إلى الحصول على موافقة الريدز بالتخلي عن الفرعون في الوقت الذي تقدموا فيه بعرض خيالي يصل الى 200 مليون جنيه إسترليني.