تحدث الإعلامي الرياضي عادل الملحم عن تشويق الجمهور الاتحادي للحظة إعلان صفقة انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى النادي.
وقال الملحم “شكل الاتحاديين يعشقون الاثارة المهم ترى جمهوركم على اعصابه خلصوا وأعلنوا عن صفقة صلاح”.
وأضاف الملحم “شخصيا مجرد احساس وليس معلومة.. مبروك صلاح يالاتحاديين”.
والجدير بالذكر يتصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مشهد الانتقالات الصيفية في دوري روشن للمحترفين قبل غلق باب القيد بـ24 ساعة فقط، ويسعى نادي الاتحاد بكل قوة إلى الحصول على موافقة الريدز بالتخلي عن الفرعون في الوقت الذي تقدموا فيه بعرض خيالي يصل الى 200 مليون جنيه إسترليني.
حقيقة//
حرام أدفع فيه ملايين لأنه أخذ صيت لا يستحقه نتابع لعب صلاح جيداً والنجوم الآخرين وأشوف أهداف صلاح تضرب معه بصدفة عجيبه حتى البلنتي الأخير
بعد ما أضاعها رجعت له الكورة وأدخلها المرمى مع أن هذه الميزة يفترض إلغائها عاجلا من فيفا
لأنها ظالمة لكل حارس وكل نادي
وصلاح ليس لديه فنيات إحترافية وغالباً الحكام يدعمون ليفربول بأخطاء غير مستحقة كالبلنتيات أفادته كثيرا
وهذا تحليل فني بغض النظر عن تشجيع العروبة والتغافل عن الحقيقة الفنية لأي لاعب كان
صحيح نفرح بحضوض أهدافه لكن لن أدفع فيه الملايين
حقيقة//
حرام أدفع فيه ملايين لأنه أخذ صيت لا يستحقه نتابع لعب صلاح جيداً والنجوم الآخرين وأشوف أهداف صلاح تضرب معه بصدفة عجيبه حتى البلنتي الأخير
بعد ما أضاعها رجعت له الكورة وأدخلها المرمى مع أن هذه الميزة يفترض إلغائها عاجلا من فيفا
لأنها ظالمة لكل حارس وكل نادي
وصلاح ليس لديه فنيات إحترافية وغالباً الحكام يدعمون ليفربول بأخطاء غير مستحقة كالبلنتيات أفادته كثيرا
وهذا تحليل فني بغض النظر عن تشجيع العروبة والتغافل عن الحقيقة الفنية لأي لاعب كان
صحيح نفرح بحضوض أهدافه لكن لن أدفع فيه الملايين
مليار ريال على ايش ياجماعه؟!
الي غير رونالدو ضايع
حركاتكم معروفه ضد الاتحاد ونعرف مقصدكم لكن نقول لن تدوم لكم لوكانت لغيركم ماوصلت لكم انتم الان الكل صفقات ملياريه ودعم خرافي ولجان الحبايب قوه عندكم رغم له خمس سنوات معاكم لكنه طلعت صفري الاتحاد له دعم ولكن من رب العالمين وقوة جمهوره عارفين صلاح لن ياتي للعميد وتعرف ليه لكن تراه خيره لهم انتم صفقات ودعم ودفع هل فادتكم تعرف ليه انه اراداة الله فوق كل شي إلى أخذ بطولتين وهو موقف قادر على كل شي
هههههههه
يا جماعه الخير تراها كوره مدتها 90 دقيقه بعدها مبروك للفائز وهاردلك للخاسر مافي داعي لكل اللي تسو وين الروح الرياضيه ابلي نسمع عنها ؟
يا جماعه الخير تراها كوره مدتها 90 دقيقه بعدها مبروك للفائز وهاردلك للخاسر مافي داعي لكل اللي تسو وين الروح الرياضيه ابلي نسمع عنها ؟
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لو يلعب للاتحاد والهلال والاهلي وجميع اندية آسيا لن يكون مشهوراً .. لأنه لم يلعب للعالمي .
بيجيهم في الأحلام
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انت وجستيه والطقه تتمون صلاح بالخيال فقط هههههه الله مستحيل يجي والله لو يجي يندمر ويندم الا لو كان من الهلال او الراقي
انت وجستيه والطقه تتمون صلاح بالخيال فقط هههههه الله مستحيل يجي والله لو يجي يندمر ويندم الا لو كان من الهلال او الراقي
ياخذونك سواق لبنته مكه توديها المدرسه وزميلك جيس يجيبها
الضهر ما قبلو بنته فى المدرسه وبطل .
طول عمر النصر يدافع عن الاتحاد لكن والله متستهلو احد يدافع عنكم مالكم خاتمه لكن بكره تذقون المر خههههههخ
اولا ياالملحم لاعاد تعلق الله يهديك هاانت قلت مبروك قالو انت اصلن كارهنا ههههه ايش دخلك فيهم مالك ومال خط المعلق ثاني شي لو ياخذون هلاند مالك صلاح خليك بفريقك انتهينا
وهل تتوقع يا اخ نواف ان تكون صفقات الاتحاد بربع القيمة الفنية والسوقية بصفقات الهلال والاهلي والنصر؟؟؟ ومحاولة التنغيص على بطل دوري روشن والتي تم الحصول عليها من فوق الخشم وسوف تتجمد الدماء بما يقدمه العميد باذن الله تعالى من مستوى عال … في بطولة العالم …العميد تاج على الرؤوس
ناطور الملاعب
انطر وتشوف الحقيقة اللي تعرفها جيدا
حمد الله ليس مناسب لأي فريق بهذه العقلية
لاعب غير مفيد في غرفة الملابس كيف بتفهم
غير بنزيما سلك له ورجعه
هذا الشخص لاعب عظيم سابقا
الآن ليس كما كان
ولكنه يرفض مجرد التبديل
والأيام بيننا تثبت ذلك
ماسكم من اليد اللي توجعكم يا ألعب أو أخرب
ههههه لكنك تكابر
النصر عنده أفضل منه بكثير
وبعدين يوم كان معنا جالدكم قبل جلد
فريقك يتخبط بسبب المراكز والخطه
نونو سانتو ما عنده حل الا بغير يا روما يا كورنادو
والعلة لازم يخليها بالملعب وهذا خطأ فني لو تفهم بالخطط
هذا وفريقه كارهين الاتحاد من أخذهم رايج جاي بهزائم وزادهم حقد انهم سجلو حمدالله وصار حمدالله يغسل شراعم كل ماقبلوه لذي الحقد سيظل حتى يغادر حمدالله وكل لاعب مخلص للاتحاد والعبرة في فهد المولد . الا احد شاق لي قررررريب الانجليزي ⚽⚽⚽
ياناس هذا الشخص متى يهجد
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👍👍👍👍