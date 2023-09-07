أوضحت وزيرة الهجرة المصرية السابقة نبيلة مكرم، مفاجأة صادمة عن نجلها بعد ارتكابه جريمة قتل في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، ومازالت دوافعها غامضة حتى الآن.

وكشفت مكرم، في لقائها ببرنامج “يحدث في مصر”، : “ابني صارحني مؤخرا أنه حس أنه مريض نفسيا لما كان عنده 10 سنين بس خاف يقولي علشان مكنش عارف هتعامل إزاي، أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله”.

وأضافت مكرم إن تجربتها الشخصية التي مرت بها بسبب تركيزها على العمل المجتمعي بعد خروجها من الوزارة، وجعلتها تفكر في مؤسسة “فاهم” لدعم المرضى النفسيين”، مؤكدة أن فترة تواجدها فى منصبها كوزيرة ساعدتها فى إنشاء ودعم هذه المؤسسة.

وتابعت مكرم: “تقدمت بالاعتذار مباشرة والاستقالة بعد علمي بما حدث لابني، وقررت ترك منصبي كوزيرة بدون أي تردد من أجل دوري كأم”، معقبة: “أنا شخصية مؤمنة بالله وهذا ما يعطيني قوة”.

ويصل عمر نجل وزير الهجرة المصرية 27 عاما، فهو من مواليد 1996، وكان يعمل في شركة بالولايات المتحدة الأميركية تمتلكها سيدة أعمال مصرية أميركية وهي ليلى بنس.

وقام نجل وزيرة الهجرة “رامي” صباح يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022م، بطعن زميله في العمل وشخص آخر يقيم معه داخل شقتهما، والمجني عليهما هما غريفين كومو وجوناثان بام وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يعلم أحد سبب القتل حتى الآن.