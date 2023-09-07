علق الناقد الرياضي جمال عارف ، على حديث الناقد الرياضي حسن عبد القادر ، أن الاتحاد مازال يطلب الفزعات في ظل الاحتراف .

وكتب عارف على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “تتكلم عن الاحترافية وأنه لامكان للفزعة ، جميل جداً ، طيب وناديك الموقف عن التسجيل فترتين والصاعد من يلو يسمح له بالتسجيل ويا ليت على كذا بل يجلب له أفضل اللاعبين الدوليين والمحليين” .

وتابع :”أما الاتحاد الممثل الوحيد للكرة السعودية فهو لا سلم من الحسد ولا حصل على ما يوازي نصف فريقك وحتى الآن لم يكتمل نصابه من اللاعبين ، شوف الفزعة لمين قللي”.

وفي وقت سابق ، أكد حسن عبد القادر ، أن الاتحاد يفكر بنظام الفزعة ، قائلًا:”والله أنا أبغي هذا اللاعب بفزعة عشان عندي بطولة عالمية ، مضيفًا ، أنا ما شوفت برشلونة مشارك في بطولة كأس العالم للأندية ، ويقول لريال مدريد أعطني كريم بنزيما ، في السابق ، يشارك معايا في البطولة وأرجعه لكم بعد انتهاء البطولة” وفقًا لحديثه في برنامج “الديوانية” .