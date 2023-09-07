علق الناقد الرياضي جمال عارف ، على حديث الناقد الرياضي حسن عبد القادر ، أن الاتحاد مازال يطلب الفزعات في ظل الاحتراف .
وكتب عارف على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “تتكلم عن الاحترافية وأنه لامكان للفزعة ، جميل جداً ، طيب وناديك الموقف عن التسجيل فترتين والصاعد من يلو يسمح له بالتسجيل ويا ليت على كذا بل يجلب له أفضل اللاعبين الدوليين والمحليين” .
وتابع :”أما الاتحاد الممثل الوحيد للكرة السعودية فهو لا سلم من الحسد ولا حصل على ما يوازي نصف فريقك وحتى الآن لم يكتمل نصابه من اللاعبين ، شوف الفزعة لمين قللي”.
وفي وقت سابق ، أكد حسن عبد القادر ، أن الاتحاد يفكر بنظام الفزعة ، قائلًا:”والله أنا أبغي هذا اللاعب بفزعة عشان عندي بطولة عالمية ، مضيفًا ، أنا ما شوفت برشلونة مشارك في بطولة كأس العالم للأندية ، ويقول لريال مدريد أعطني كريم بنزيما ، في السابق ، يشارك معايا في البطولة وأرجعه لكم بعد انتهاء البطولة” وفقًا لحديثه في برنامج “الديوانية” .
جميع الأندية السعودية بجميع درجات التي تلعب فيها تحظى برعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها من كل شر وسوء ومكروه. لذا يجب على كل عاقل عدم نسب أي نادي سعودي لأي شخص من الأشخاص وعدم الانتقاص من مكانة اي نادي.سعودي مهما كان ميول الناقد ويجب على كل عاقل الاهتمام والحفاظ على مصلحة الرياضة في بلادنا الغالية في جميع مجالاتها. ولكن للأسف وكل الأسف.ان هناك من يرى نفسه وصي على نادي من اندية بلادنا الغالية. وهذا مما شوه النقد البناء في رياضتنا الجميلة التي بدأت حديث العالم.
الاتحاد هو اللي جابه لنفسه !!!!!