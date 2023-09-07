في مشهد عفوي، قرر طفل أن يحمل أخته الصغرى على ظهره لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة.
وظهر الطفل الصغير الذي لم يتعد عمره الـ 6 سنوات حاملا أخته الأصغر التي لم ترتدي حذاء في قدميها، ويسير بها في درجات الحرارة العالية.
ولاقى المقطع تداولا واسعا وإشادة بتصرف الأخ.
لوحة إنسانية تحكي معنى الأخوة،من الصغر إلى مالا نهاية،
لا تفرط في أخوانك وأخواتك، فكلنا خطاء،«كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون»
ولنا في هابيل وقابيل،و نبي الله يوسف وإخوته أسوة حسنه،،
فإعتبروا يا أولو الألباب.
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