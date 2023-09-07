في مشهد عفوي، قرر طفل أن يحمل أخته الصغرى على ظهره لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة.

وظهر الطفل الصغير الذي لم يتعد عمره الـ 6 سنوات حاملا أخته الأصغر التي لم ترتدي حذاء في قدميها، ويسير بها في درجات الحرارة العالية.

ولاقى المقطع تداولا واسعا وإشادة بتصرف الأخ.