وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، رسالة للنجم المصري محمد صلاح ، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، بعد رفضه للعرض المقدم من نادي الاتحاد.
وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “أتمنى من مسيري الكرة السعودية وصندوق الإستثمارات إبلاغ وإشعار اللاعب محمد صلاح وناديه ليفربول إذا لم تتم الصفقة في هذه الفترة أي نادِ سعودي بالموسم المقبل غير نادي الاتحاد ، لن يسمح للاعب بانتقاله إليه وفي نفس الوقت لن يعطى اللاعب محمد صلاح العرض المقدم له حالياً”.
وتابع : “المفاوض السعودي لو بلغ اللاعب وناديه هذا التحذير حتماً سيكون هناك موقف مختلف ينتهي بموافقة كافة الاطراف ، ويادار مدخلك شر”.
صلاح لن يترك ليفربول يا ابو تكية
احفاد التكية بملك ليفربول انسى يا تكية من انجلترا للبداوة هههه
احفاد التكية بملك ليفربول انسى يا تكية من انجلترا للبداوة هههه
احفاد التكية بملك ليفربول انسى يا تكية من انجلترا للبداوة هههه
ج نجيبه ج نجيبه يعني ح نجيبه
الطعميه لابد منها 🤣🤣🤣
محمد صلاح لاعب وصفقة مهمه جدا لدوري نجوم الشرق الأوسط ( روشن) وطبعا تعليقات بعض الطعمية الفرحانين بفشل الصفقه عاديه جدا تدل على الحقد والحسد
لكن ح نجيبك يا صلاح وح تسجل بنتك بالمدرسة وهناك تعليق من اعلامية مصرية شعرها اشقر اتحدا لو تعرف تطبخ بيض 😅😅😅
خذها من عاشق إتحادي السنة الجاية محمد صلاح ياهلالي يانصراوي ويعطونة دبل عرض عن الاتحاد..
الله يعين العشاق 💛🖤💛
اسوء شي عندما يعطي الجاهل الاموال الوفيرة وبدون تعب ولا مجهود منه ويا سلام بقى لما يبقى حاقد كمان تشوف وتسمع منه العجب العجاب .ويفكر ان بفلوسه يقدر يشتري اي حاجه ويعمل لنفسه قيمة وتاريخ ولكن هيهات عمر الفلوس ما بتغير اصل حد ولا تاريخ حد .صدق رسول الله عندما قال ان من علامات الساعة ان ترى الحفاة العراه الجياع يتطاولون في البنيان فاعلم انه من علامات الساعة .صحيح اخر زمان …
حضرتك انسان محترم وراقي وتعرف تحليل الموضوع المنطقي محمد صلاح لاعب عربي مسلم يشرفه ان يعيش قرب الحرمين لانه انسان يعرف دينه حق المعرفة ولكن للأسف هو مرتبط بعقد مع نادي صعب ان يأتي بدون موافقته هذه هي المشكله في إدارة نادي ليفربول ومدربه فيجب ان نلمتس العذر للاعب ولا نطلق عليه وعلي بلده هذا السيل من السب والقذف والالقاب اللتي لاتليق بالمسلمين
صلاح هلالي واراد الهلال وقالها بلسانه
ولا ينلام
الاعلام السعودى إعلام محترم يحترم الجميع
وللأسف اسلوبك اسلوب اعلامى مبتدأ
لا يصح هذا المقال عن لاعب عربي له شأنه ويتمنى اللعب بالسعودية بس عقده لايسمح
وعلى فكره المسئله مش مسائلة مال هو عنده ما يكفيه بكثير ولكن مسألة إحترام لإدارة ناديه . وده ميزعلكش.. .. شكرا على اسلوبك إلى مش اعلامى
ياليت ما يجي بالمرة دفع فية مبلغ بيندم عليه باقي عمرة ولا اضن انه ينجح مع الاتحاد والدليل انه مانجح مع منتخب بلاده
طيب صلاح سحب ملف بنته مكه ولا باقي في مدارس جده هههههههه
ترى ما حد خرب الصفقة غيرك قسم بالله اخرج منها ودور لمسجدك مؤذن يا عفستنيه
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ترا الضجة الإعلامية اللي حصلت هي اللي مكبرة الموضوع.
الموضوع ابسط من كده بكتير نادي أراد يجيب لاعب والصفقة لم تتم وانتهى الحوار لكن الإعلام لازم يحط بهراته عشان يولعها
صلاح له رغبة للانضمام في الاتحاد ولكن هو موقع علي عقدبينتهي ٢٠٢٥ المشكلة من النادي
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انا إتحادي متعصب ولكن لا للتبجح والكذب ليست الكوره والرياضه هكذا ولا عشان لاعب عربي بتفردو العضلات يا يجي يا تصبو سخطكم عليه ميسي عرضه اعلا وماحد فتح فمه ولو عمره ٥٠ بتروحوله انا اتحادي وجستنيه ومن يقول بقوله لا يمثلونني
انا إتحادي متعصب ولكن لا للتبجح والكذب ليست الكوره والرياضه هكذا ولا عشان لاعب عربي بتفردو العضلات يا يجي يا تصبو سخطكم عليه ميسي عرضه اعلا وماحد فتح فمه ولو عمره ٥٠ بتروحوله انا اتحادي وجستنيه ومن يقول بقوله لا يمثلونني
احسن شي يقولون مستقبلا لن يقبلوا تسجيل بنته في المدارس السعودية
انا اؤيد جستنية فيما يقول نحن فى المقدمة ولسنا اخر خيار فقطار السعودية يمر مرة واحدة ياصلاح
اصلا العرض اللي قدم لليفربول هو ٩٠ مليون فقط عشان كذا رفض ليفربول فالعروض المتدوالة ب ٢٠٠ و ٢٥٠ مليون المتدوالة فى الاعلام الانجليزي غير صحيحه كما ذكر بتال القوس في برنامجها كل الارقام الفلكية الاى تدوالها الاعلام الانجليزي والمصري عن الصفقة عير صحيحة المباغ هو ٩٠ مليون ولم يقدم الانحاد عرض غيره وضحت الصورة يامصرييين 🤣🤣🤣
نكته جميله مع الصباح .. ههههه
نكته جميله مع الصباح .. ههههه
نكته جميله مع الصباح .. ههههه
نكته جميله مع الصباح .. ههههه
غصب الا يجي الاتحاد هههههه تلاقية شاف المبارة الاخيرة وشاف السمره عليكم وعلى بنزيمتكم وكانتيكم واعتبر منها ههههههه والرجال مافيه الاسمعته ونجوميته يجي يطقطق عليه
اخذها براسه وسحب عليكم وعلى عرضكم …. الله لايبلانا هياطكم يكفي باقي بيفضحونا المصاريه مثل سالفة رامز جلال وهو العلمنا الترفيه ههههه
الحمد لله على نعمة العقل
انت مريض مايبي يجي غصب
مسي رفض الهلال ما فتحت فمك
صدق علامات المنافقين موجوده فيك اللهم لا شماته
الله يستر من بعض العقول التي لاتستطيع ان تنظر ابعد من ارنبة انفها طيب على فكره مكه صلاح كم وقت خروجها من المدرسه
لاعب تريد التعاقد معه ما وافق لاي سبب من الاسباب ليه بقي تغلط في الكلام والبعض يغلط في المصريين علي ايه كل ده علشان الكوره الله يلعن الكوره واللي بسببها بتخسرنا كتير اوي من اخلاقنا
انا بتكلم علي التعليقات وليس الاستاذ عدنان
لاعب تريد التعاقد معه ما وافق لاي سبب من الاسباب ليه بقي تغلط في الكلام والبعض يغلط في المصريين علي ايه كل ده علشان الكوره الله يلعن الكوره واللي بسببها بتخسرنا كتير اوي من اخلاقنا
انا بتكلم علي التعليقات وليس الاستاذ عدنان
الإتحاد ناس تعرف قيمة ابو مكه وتحبه كالاعب مشرف للعرب واكيد ما وافق للإتحاد الا وهوه يبغى يجي بس اكيد فيه ظروف غلبت ولازم نعذره اي وقت يبغى يجي السعوديه الكل يرحب فيه ولازم يعرف أن قيمته عندنا أكبر هذا هم ليفربول بعد كل اللي قدمه لهم فضلوا مصلحتهم عليه اللاعب لازم يشوف مصلحته
بس ياعالم يا ناس كل واحدٍ يعلق على هواه المسألة ماهي اقوى دوري آو دوري العالم يتابعون مبارياته المسألة أحنا في عصر الاحتراف وصلاح مربوط بعقد مع فريق ليفربول الانجليزي مو على كيف صلاح يغادر الفريق آلا بموافقة ليفربول دائمآ النادي هو من يمتلك عقد اللاعب وكلنا يعرف ان عقده لم ينتهي وفريقه متمسك فيه وهذ عصر الاحتراف المسالة ماهي مزاجية
ابتزاز من اللاعب والنادي
اتمنى من الصندوق صرف النظر عن صلاح نهائيا جتى فيمتو السوقيخ في أوروبا لن تبلع نصف العرض السعودي
وعدم التفاوض مستقبلا مع هذا الأشكال من اللاعبين
نظرة قاصرة من الإستاذ عدنان ، النجم محمد صلاح لاعب كبير ويعرف من أين تؤكل الكتف ، ولا صحة انه للإتحاد فقط .
صلاح يبي الكوره الذهبية وهذا حلم ابليس بالجنه مع ليفربول خلوه ينسط 😂
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
كل الدعم لمحمد صلاح … هو حر اتركوه في حاله هي بالعافية ثم فيه عقد ما بينه و ما بين النادي هو المخ بعافية شوية يا اعلامي يا محترم …. و انشاء الله الاهلي المصري يفوز علي الاتحاد و يعرفك مستوي فريقك الحقيقي
ياخي انت غبي ههههههه
ياخي انت غبي ههههههه
ان شاء الله يجي ابو مكه للاهلي السعودي
كلامك غير منطفي يا اخي ما يبيكم غصب هو حر في اختيارة افهم ما يبعكم افهم لك على اسلوبك (ما يبينا سابنا وخلينا)
واقع حالنا الرياضي المزري هيااااط وبطره من :-
فريق مهدد بالهبوط قبل ٣ سنوات وفريق جاي من درجه ثانيه رصيده ٣ دوري وفريق صرف عليه من ٢٠١٨ مبالغ لا تقل عن 4 مليار وكل منجزات دوري يتيم…
بينما زعيم اسيا يتم الاستقعاد له من لجان ومكاتب عليهم من الله مايستحقون…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ليه السواد ده الراجل حر فى قراره وما فى شئ بالاكراه والفلوس مش كل حاجه ليه كده
الفلوس جعلتكم تعتقدون أنكم تستطيعون شراء اي لاعب واي مدرب واي شئ له علاقه بكرة القدم
ولكن هذه الاموال لن تستطيع شراء دوري قوي
يتابعه العالم كله مثل الدوري الانجليزي
اتركو صلاح لنا واذهبو باموالكم بعيد عنه
فهو من يمثل لنا الفرحه والسعاده
شابوه لك يا ابو مكه لعدم خضوعك لهذه الاموال
الفلوس جعلتكم تعتقدون أنكم تستطيعون شراء اي لاعب واي مدرب واي شئ له علاقه بكرة القدم
ولكن هذه الاموال لن تستطيع شراء دوري قوي
يتابعه العالم كله مثل الدوري الانجليزي
اتركو صلاح لنا واذهبو باموالكم بعيد عنه
فهو من يمثل لنا الفرحه والسعاده
شابوه لك يا ابو مكه لعدم خضوعك لهذه الاموال
اول مره اتفق معك نعم يتم الاتفاق بين الانديه وصندوق الاستثمارات بعدم التعاقد معه ويجب أن يتوقف اي نادي طامع فينا ويعرفوا حجمهم امام السعوديه العظمى واضيف لك نقطه الاتحاد يحتاجه من أجل كأس العالم للأندية اذا لم تتم الصفقه ويشارك فلا نحتاجه يوجد لدينا في دورينا اسماء حققت الكره الذهبيه وافضل منه بمراحل أمثال كرستيانو وبن زيمه
بنته مكة متغيبه عن المدرسة بتاعتها اسبوعين..
اعطيه كم يوم رح يقبضوا بسبب الغياب ولا
تتعب حالك يا جستن
سمعنا : وقع والا ما وقع
ممكن يكون وقع
حتى لو ما وقع
بنته سجلت في مدارس
جدة العالمية ودا يكفي
🤣🤣🤣
اترك الخلق للخالق
و اتركوا الحسد وقطع أرزاق الناس
هذا الكلام حتي ناس الشوارع مايقولوه
اترك الخلق للخالق
و اتركوا الحسد وقطع أرزاق الناس
هذا الكلام حتي ناس الشوارع مايقولوه
اترك الخلق للخالق
و اتركوا الحسد وقطع أرزاق الناس
هذا الكلام حتي ناس الشوارع مايقولوه
⚽⚽⚽⚽
💕💕💕💕
💛💙💛💙
👍👍👍👍