وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، رسالة للنجم المصري محمد صلاح ، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، بعد رفضه للعرض المقدم من نادي الاتحاد.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “أتمنى من مسيري الكرة السعودية وصندوق الإستثمارات إبلاغ وإشعار اللاعب محمد صلاح وناديه ليفربول إذا لم تتم الصفقة في هذه الفترة أي نادِ سعودي بالموسم المقبل غير نادي الاتحاد ، لن يسمح للاعب بانتقاله إليه وفي نفس الوقت لن يعطى اللاعب محمد صلاح العرض المقدم له حالياً”.

وتابع : “المفاوض السعودي لو بلغ اللاعب وناديه هذا التحذير حتماً سيكون هناك موقف مختلف ينتهي بموافقة كافة الاطراف ، ويادار مدخلك شر”.