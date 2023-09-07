صرح نجم الهلال والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الخميس، بأن دوري روشن للمحترفين من أقوى الدوريات.

وقال نيمار: “في السعودية هناك أسماء لاعبين كبار، لا أستطيع حتى الآن أن أقول إذا كانت البطولة أقوى من الدوري الفرنسي فلم العب حتى الآن، ولكن من يتابع سيعرف ذلك”.

وأضاف: “الدوري السعودي دوري قوي و بطولة صعبة جداً وانا متأكد من ان كل من حاول التقليل منه سيعود لكي يشاهده”.

وتابع: “أنا شخص متعطش هدفي تحقيق جميع البطولات مع نادي الهلال خلال هذا الموسم”.

ويستعد نيمار مع منتخب بلاده البرازيل، لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.