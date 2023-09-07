صرح نجم الهلال والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الخميس، بأن دوري روشن للمحترفين من أقوى الدوريات.
وقال نيمار: “في السعودية هناك أسماء لاعبين كبار، لا أستطيع حتى الآن أن أقول إذا كانت البطولة أقوى من الدوري الفرنسي فلم العب حتى الآن، ولكن من يتابع سيعرف ذلك”.
وأضاف: “الدوري السعودي دوري قوي و بطولة صعبة جداً وانا متأكد من ان كل من حاول التقليل منه سيعود لكي يشاهده”.
وتابع: “أنا شخص متعطش هدفي تحقيق جميع البطولات مع نادي الهلال خلال هذا الموسم”.
ويستعد نيمار مع منتخب بلاده البرازيل، لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
الهلال حقق البطولات بدون وجودك.
اترك الغرور عنك وراجع تاريخك.