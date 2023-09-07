كشفت مصادر اليوم الخميس، أن إدارة نادي الاتحاد، سوف تعتمد البرتغالي جوتا خارج قائمة أجانب الفريق.
وذكرت المصادر أن الإدارة الاتحادية تجتمع مع المدرب نونو سانتو لاعتماد البرتغالي “جوتا” خارج قائمة اللاعبين الثمانية في الدوري.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم منح جميع أندية دوري روشن فرصة إرسال القوائم النهائية حتى يوم 15 سبتمبر الجاري وهو الموعد النهائي لاستلام قوائم الأندية لهذا الموسم.
الله المستعان …تأخير وتاخير وتاخير في حسم موضوع احمد حجازي ليش،..ماهو واضح لكم وضعه الصحي والا …
بعدين المدرب له صلاحيات نعم لكن في امور تحتاج مناقشته ترى بشر يخطأ ويصيب
السنة الماضية المدرب جاب كوستا ومانفع
والسنه جاب جوتا وايضا مانفع
وين سؤال الادارة له ..هذي فلوس تدفع
الادارة …ما ادري ويش صاير لها والوقت كان طويل السنة في مجال الاختيار والتعاقدات
المفروض يكون هناك قرارات في مصلحة الكيان الاتحاد بدون عاطفة ومجالات حتى المدرب لاتعطوه كامل المسؤولية لازم مساعدين ومستشارين فنيين من ابناء النادي وأن لايكون هناك تفريط في إي لأعب من ابناء النادي العبود مطلب اساسي للفريق والمنتخب أسأل نونو
هل جوتا افضل من العبود لاعبنا هذي المرة الثانية ونونو يغلط ويوقع مع لاعب ما نستفيد منه لازم يصحا ويشوف مصلحته النادي وليس العناد والكبر
اذا استمرت إدارة الاتحاد في التخبطات اقولكم من الان لن يحققوا اي بطولات مع نونو وعناده بعدين خططه اصبحت مكشوفة ما يغير
المفروض يكون هناك قرارات في مصلحة الكيان الاتحاد بدون عاطفة ومجالات حتى المدرب لاتعطوه كامل المسؤولية لازم مساعدين ومستشارين فنيين من ابناء النادي وأن لايكون هناك تفريط في إي لأعب من ابناء النادي العبود مطلب اساسي للفريق والمنتخب أسأل نونو
هل جوتا افضل من العبود لاعبنا هذي المرة الثانية ونونو يغلط ويوقع مع لاعب ما نستفيد منه لازم يصحا ويشوف مصلحته النادي وليس العناد والكبر
اذا استمرت إدارة الاتحاد في التخبطات اقولكم من الان لن يحققوا اي بطولات مع نونو وعناده بعدين خططه اصبحت مكشوفة ما يغير
المفروض من اول ياانمار تشيل جوتا وترجع العبو
د قصب مو على كيف نونو وموضوع حجازي كمان كان من اول تتفاهم مع الاعب انت وراك مشاركة في كاس العالم نفسي اعرف مين مستاشارينك الفنيين يعني وين خميس الزهراني وين محمد امين وين ابونوران يأخي تعلم من الهلال الله يرضى عليك
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