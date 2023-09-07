كشفت مصادر اليوم الخميس، أن إدارة نادي ‎الاتحاد، سوف تعتمد البرتغالي جوتا خارج قائمة أجانب الفريق.

وذكرت المصادر أن الإدارة الاتحادية تجتمع مع المدرب نونو سانتو لاعتماد البرتغالي “جوتا” خارج قائمة اللاعبين الثمانية في الدوري.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم منح جميع أندية دوري روشن فرصة إرسال القوائم النهائية حتى يوم 15 سبتمبر الجاري وهو الموعد النهائي لاستلام قوائم الأندية لهذا الموسم.