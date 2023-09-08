صرح الرئيس التنفيذي لشركة Top Rank للملاكمة بوب أروم، اليوم خلال المؤتمر الصحفي بأن موسم الرياض أصبح من أهم مواسم الفعاليات في العالم.

وأضاف بوب أروم خلال المؤتمر الصحفي للنزال المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023، بين عمالقة الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس إنغانو، لمعرفة من هو أشرس شخص على وجه الأرض، أن الرياض هي أحد أبرز عواصم الترفيه عالميًا.

ومن المقرر أن تتجه أنظار العالم صوب الرياض يوم 28 أكتوبر المقبل؛ حيث النزال المثير بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل وفرانسيس إنغانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل، في مواجهة مُثيرة بين العملاقين.

كما تُعد هذه المواجهة من أغنى المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو “أشرس رجل على وجه الأرض” وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية، وذلك تزامناً مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وتحتضن الرياض إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، منذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019.