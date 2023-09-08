أوضح المستثمر في قطاع الشاليهات هشام الرشيد، الآلية التي يتم من خلالها تحديد أسعار الشاليهات.

وقال الرشيد: “يتم تحديد الأسعار بناء على دراسة الجدوى في بداية المشروع وتكلفته الإجمالية، والخدمات المقدمة بعد ذلك يتم تحديد الأسعار”.

وأشار إلى أن التباين في الأسعار بين مرتفع ومنخفض، يعتمد على الجودة والتكلفة التشغيلية.

وأضاف: “يحصل التباين بسبب جودة الشاليهات، وعن الأسعار المبالغ فيها، فالأسعار تتحدد حسب التشغيل الشهري للمشروع نفسه وبسبب الجودة وبعض المنتجات تصل التكلفة التشغيلية لما يفوق 200 الف ريال”.

على أي أساس يتم تحديد أسعار الشاليهات؟..

هشام الرشيد – مستثمر في قطاع الشاليهات يوضح@hisham2014#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/0aMvYYuzmj — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 7, 2023