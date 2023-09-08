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العجمة: انتهت فترة الانتقالات الاعظم في تاريخ الكرة السعودية والأكبر والأضخم على مستوى العالم
العجمة: انتهت فترة الانتقالات الاعظم في تاريخ الكرة السعودية والأكبر والأضخم على مستوى العالم
منذ 10 يوم
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