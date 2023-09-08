تسجيل دخول
إنشاء حساب
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الاعداد السابقة للصحيفة
«
‹
September 2023
›
»
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
الثلاثاء
19 سبتمبر
الرئيسية
الأخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال وأعمال
أخبار رياضية
فيديوهات
أخرى
الخبر فى صورة
صدى سبورت
عالم المرأة
عالم السيارات
وثائقيات
قلم حر
مقالات
صدى سبورت
عالم المرأة
عالم السيارات
الخبر فى صورة
وثائقيات
الرئيسية
فيديوهات متنوعة
أحمد المصيبيح : إدارة الاتحاد تتحمل مسؤولية أزمة عبدالرحمن العبود
أحمد المصيبيح : إدارة الاتحاد تتحمل مسؤولية أزمة عبدالرحمن العبود
منذ 11 يوم
0
1901
الواتس اب
فيسبوك
تويتر
سناب شات
تابعوا
صدي
على
التعليقات
اترك تعليقاً
إرسال
أخر الأخبار
مدرب الهلال بعد التعادل أمام نافباخور: لم ألعب في حياتي مباراة كهذه
منذ 15 دقيقة
0
1738
ميشائيل يحسب الوقت الذي استغرقه حارس نافباخور للعب ضربة المرمى .. فيديو
منذ 16 دقيقة
0
1429
رونالدو يقابل الطفل الإيراني ويهديه قميصه .. فيديو
منذ 19 دقيقة
0
1835
الصرامي ينتقد لاعبي نافباخور بسبب إضاعتهم للوقت
منذ 28 دقيقة
0
1969
تمبكتي : لاعبو الفريق الأوزبكي يسقطون بشكل متكرر ونعتذر من الجمهور .. فيديو
منذ 37 دقيقة
0
1700
التعليقات
اترك تعليقاً