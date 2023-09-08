علّق لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن العبود على قرار نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بإبعاده عن التدريبات .

وقال العبود عبر حسابه الرسمي على انستغرام من خلال خاصية الاستوري :” فترة التسجيل تمنيت أن يكون الحال أفضل خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد.”

وأضاف :” انتظرت الحراك والانصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل، ولا أعلم حتى هذه اللحظة سبب الابعاد عن التدريبات .”

وكان البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد رفض بقاء العبود في صفوف الفريق، رغم محاولات الإدارة لإقناعه بأهميته، لكنها لم تفلح، وأصر المدرب على إبعاده عن التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن العبود يلعب للاتحاد منذ صيف 2019م، قادمًا من الاتفاق، ويمتد عقده لنهاية موسم 2025-2026م