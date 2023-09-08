أوضح الإعلامي الرياضي عادل الملحم أن جوتا لاعب الاتحاد كلف الصندوق ملايين وأصبح مجهول المصير، والآن اتضح بأن نونو سانتو لا يرغب به.
وقال الملحم :” الاستغناء عن حمدالله أو روما أعتقد هذا غير منطقي وعبث، غير أن الاتحاديين وقعوا في ورطة الآن بسبب موضوع جوتا الذي كلف الصندوق ملايين”
وأضاف الملحم :” الحراك الاتفاقي في آخر ١٠ أيام أكثر من رائع وشغالين الجماعة شغل صح وأتصور أن نشاهد في هذا الموسم اتفاق زمان”.
#عادل_الملحم | جوتا لاعب #الاتحاد كلف الصندوق ملايين وأصبح مجهول المصير، والآن اتضح بأن نونو سانتو لا يرغب به.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/R19nrxdXHx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 7, 2023
ملايين مهدرة يتحملها دافعي الضرائب..
هذه بسبب الثوارة والاستعجال وعقلية المراهقين التي يتمتع بها اغلب مسيري الأندية