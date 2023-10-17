أشاد زائر بولندي مقيم في المملكة بكرم السعوديين قائلاً “أحتاج 20 معدة لألبي كرم أهل حائل.

وقال الزائر البولندي :” أهل حائل طيبين وكلهم كرم ما رأيت مثلهم، ولكي ألبي هذا الكرم احتاج لأكثر من ٢٠ معدة “.

وأشار الزائر البولندي إلى أنه قضى أفضل أسبوع بالنسبة له في الرياض وتعرف على الكثير من المواقع السياحية فيها ومن هناك ذهب لحائل