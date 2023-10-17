أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1%، ليغلق عند 10731 نقطة (+ 109 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.
وأغلق سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي عند 66 ريالا (+1%) و32.50 ريال (+3%) على التوالي.
وارتفعت أسهم مصرف الإنماء، وأكوا باور، وأسواق العثيم، ونادك، والمعمر لأنظمة المعلومات وموبايلي ولومي بنسب تتراوح ما بين 2 و6%.
وتصدر سهم الكثيري ارتفاعات اليوم بنسبة 7% عند 2.67 ريال.
في المقابل سجلت أغلب أسهم شركات التأمين تراجعا اليوم تصدرها سهما سايكو وأسيج بأكثر من 2%.
وتراجع سهما صافولا والمراعي بأكثر من 1%.
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