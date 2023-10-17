اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، وذلك تزامنا مع الأحداث التي تشهدها بلادها مؤخرا.

يذكر أن دلال ابو أمنة مغنية فلسطينية ولدت في مدينة الناصرة الجليلية في عام 1983، وشهد لها عدد من كبار الموسيقيين في العالم العربي.