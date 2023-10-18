علق رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، على إصابة نيمار جونيور نجم المنتخب البرازيلي والهلال، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال طبيب البرازيل تعليقًا على الإصابة: “إصابة نيمار لا تزال موضع شك بأنها التواء في الركبه ولكن نحتاج عمل المزيد من الفحوصات وإعادة التقييم، لقد حدثت الإصابة قبل ساعة تقريباً يجب أن ننتظر قليلاً حتى الغد لكي نتمكن من معرفة كيفية استجابة الركبة”.

وأضاف: “ومن المتوقع أن تتورم الركبة في هذه الحالة وبعد ذلك سنقوم بعمل الفحص السريري، سوف أتواجد معه في ساوباولو ونقوم بعمل الأشعة وبعد ذلك سنعلن عن الإصابة”.