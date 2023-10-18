علّق البرازيلي كارلوس هنريكي كاسيميرو لاعب الوسط الدفاعي مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي ومنتخب البرازيل، على الإصابة القوية التي تعرض لها نيمار خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية :” لم أشاهد لحظة إصابة نيمار ولكن بما أنه غادر الملعب فيبدو أن الأمر خطير و نتمنى أن لا يكون شيء خطير فنحن لدينا عاطفه كبيره نحوه .”

وأضاف:” لقد كان يعاني من الإصابات وكلما استعاد عافيته يتعرض لإصابة أخرى أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام .”

والجدير بالذكر أنه من المرجح غياب نيمار عن مباراة الهلال أمام الخليج يوم الجمعة المقبل، وقد تطول مدة غيابه عن الملاعب في ظل تقارير تشير إلى اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.