علق الناقد الرياضي عادل عصام الدين على أحداث مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره مالي أمس الثلاثاء.

وقال عصام الدين :” المنتخب السعودي كان “نائما” في مواجهة مالي، الجاهزية النفسية صفر والجاهزية الذهنية صفر”.

يذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام منتخب مالي 3 -1 في مباراة ودية دولية جمعت بينهما يوم الثلاثاء في البرتغال.