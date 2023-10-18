علق الناقد الرياضي عادل عصام الدين على أحداث مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره مالي أمس الثلاثاء.
وقال عصام الدين :” المنتخب السعودي كان “نائما” في مواجهة مالي، الجاهزية النفسية صفر والجاهزية الذهنية صفر”.
يذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام منتخب مالي 3 -1 في مباراة ودية دولية جمعت بينهما يوم الثلاثاء في البرتغال.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: المنتخب السعودي كان "نائما" في مواجهة مالي #المنتصف pic.twitter.com/biPOkd8Xj6
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 17, 2023
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