أوضح خبير الطقس خالد الزعاق، أننا في هذه الفترة من السنة سنعيش الفصول الأربعة على مدار اليوم.
وقال الزعاق: “من هذه الأيام لدخول الشتاء الفعلي في ديسمبر سنعيش أفضل أيام السنة في موسم الوسم، ففي الصباح الباكر نستقبل السحب ويبرد الظل وتنكسر حدة الشمس”.
وأضاف: “لم يتبق من آثار الصيف إلا وقت الظهر فقط، وسنعيش بقية الفصول الثانية على مدار اليوم”.
وتابع: “فنعيش الربيع في أول الصباح، ونعيش الخريف في آخر العصر ونعيش البوادر الشتوية في آخر الليل استأنسو وروقوا”.
سنعيش الفصول الأربعة خلال هذه الأيام.. كيف ذلك؟
ما الفرق بين قلايد الوسم ومرابيع الوسم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/bUMS3NNPsZ
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 18, 2023
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