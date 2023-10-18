أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الحداد على أرواح ضحايا فلسطين، مجددا رفضه القاطع للموقف “غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء”.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي:”يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، ويطالب كل المجتمعات الإنسانية بألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه”.

وأضاف النادي الأهلي: “يؤكد النادي الأهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه، عاشت فلسطين حرة”.

كما قررت إدارة النادي إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

وقرر دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين، وكذلك ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

كما قرر تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح فلسطين.