علق الناقد الرياضي سطام السهلي، على كثرة إصابات نجم منتخب البرازيل والهلال نيمار جونيور.

وقال سطام السهلي، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن “نيمار كثير إصابات نتيجة لكثرة الضرب الذي يتعرض له بالملعب، ويتعرض للضرب أكثر من ميسي”.

وكان نيمار قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروجواي، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.