علق الناقد الرياضي جمال عارف، على رأي بعض الإعلاميين والجماهير في مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية.

وقال جمال عارف، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “هناك جماهير تعطي إيحاءات وتقول لماذا لا يشارك الهلال أو النصر لدرجة قالوا لماذا لا يشارك الأهلي بدلاً من الاتحاد في كأس العالم للأندية”.

وانتقد جمال عارف تلميحات بعض الإعلاميين بشأن مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية.