علق الناقد الرياضي،حمد الصنيع، على الإصابة التي تعرض لها لاعب فريق نادي الهلال، نيمار دا سيلفا، ومدى تأثيرها على فريق نادي الهلال.

وذكر “الصنيع” أن مستوى فريق الهلال جيد، ولن يؤثر غياب نيمار عليه، مضيفا أن نيمار يعد إضافة لفريق الهلال لكن الوقت وما تعرض له اللاعب من إصابة جعل النادي لا يستفيد من وجوده بشكل جيد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج برا 18 المذاع على قناة “SSC”.

يذكر أن نادي الهلال أعلن مساء أمس الأربعاء، إصابة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأورجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.