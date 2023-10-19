حدد الناقد الرياضي، أحمد المصيبيح، اسم اللاعب الذي يمكن أن يستعين به فريق الهلال لتعويض غياب اللاعب نيمار دا سيلفا.

وقال “المصيبيح” إن بديل نيمار الوحيد الذي سيُرضي الهلاليين هو أما لاعب إنتر ميامي، ليونيل ميسي أو لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج برا 18 المذاع على قناة “SSC”.

يذكر أن نادي الهلال أعلن مساء أمس الأربعاء، إصابة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأورجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.