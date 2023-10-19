علق لاعب منتخب البرازيل ونادي الهلال نيمار جونيور، على تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي.

وقال نيمار، تعليقًا على الواقعة: “لحظة حزينة للغاية، إنها الأسوأ، أعلم أنني قوي ولكن هذه المرة سأحتاج إلى (عائلتي وأصدقائي) أكثر ليس من السهل التعرض للإصابة والجراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي، شكراً لكم على الرسائل والدعم والحب”.

وكان نيمار قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروجواي، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.