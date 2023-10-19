شهد حي شعبي يقع في ولاية أضنة التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، جريمة ارتكبها رجل تركي أراد التخلص من عشيقته، فقتل شخصاً واحداً وأصاب 3 آخرين بجروح.

وحاول رجل تركي خنق عشيقته في شقة تقع في شارع سيحان بولاية أضنة، لكنها صرخت، فحاول 4 رجال إنقاذها، وهو ما تمّ بالفعل، إلا أن نجاتها من الخنق على يد عشيقها كان مكلفاً فقد قُتِل شخص واحد وأصيب 3 آخرون بجروح جرّاء ذلك.

واعتقلت الشرطة المهاجم عقب مرور ساعات بعد جريمته التي راح ضحيتها شخص واحد، فيما قيل أنه مدمن مخدّرات وقد أقدم على ارتكاب جريمته على ما يبدو دون وعي، لكن التحقيقات متواصلة معه لمعرفة المزيد من التفاصيل.