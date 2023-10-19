قال المستشار القانوني أحمد الأمير، إنه يحق للهلال طلب تسجيل لاعب عاطل بديلا للبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأضاف أن الهلال يحق له تسجيل هذا اللاعب قبل فترة الانتقالات الشتوية ، مع استمرار عقد نيمار، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الاخبارية.

يذكر أن نادي الهلال أعلن مساء أمس الأربعاء، إصابة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأورجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.