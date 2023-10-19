أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 10655 نقطة (- 60 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 65.40 ريال.
وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وكيان السعودية، والمواساة، والمراعي، ومجموعة تداول، وعلم، ومجموعة صافولا، ووقت اللياقة، والحمادي، وسلوشنز، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%.
وهبط سهم نقي بنسبة 4 % عند 63.70 ريال.
في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 %.
وصعد سهم المتقدمة، بنسبة 1 % عند 37.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 800 ألف سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث 2023 بنسبة 67 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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