وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 65.40 ريال.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وكيان السعودية، والمواساة، والمراعي، ومجموعة تداول، وعلم، ومجموعة صافولا، ووقت اللياقة، والحمادي، وسلوشنز، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%.

وهبط سهم نقي بنسبة 4 % عند 63.70 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 %.

وصعد سهم المتقدمة، بنسبة 1 % عند 37.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 800 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث 2023 بنسبة 67 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.