افتتح المسؤولين في نادي الاتفاق فرصة الاستثمار بمنشأة النادي الجديدة عن طريق تسويق اسم الملعب لإحدى الشركات الراغبة في الاستثمار في ملعب النادي الجديد.

ومن المقرر افتتاح ملعب الاتفاق الجديد بصورة رسمية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما ستكون مواجهة «الرائد» هي أولى المباريات التي يستضيفها النادي على ملعبه الجديد.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب نادي الاتفاق عدة مباريات للمنتخبات السعودية لكرة القدم، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي سيتم إجراؤها في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بالإضافة إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وتم تطوير منشأة نادي الاتفاق «الملعب»، وذلك عبر تجديد أرضية الملعب وتصميم مظلات المدرجات والكراسي وتغيير كفاءة أبراج الإنارة، وكذلك أنظمة الصوت والإنذارات، بالإضافة إلى تغيير لوحة النتائج وصالات كبار الشخصيات ومناطق الجماهير وخدماتها المساندة.