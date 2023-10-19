كشفت مصادر اليوم الخميس عن موقف محترف نادي النصر بروزوفيتش من المشاركة في مباراة فريقه أمام فريق ضمك المقررة السبت القادم ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

وأشارت المصادر إلى احتمالية وجود التواء لـمحترف نادي النصر مارسيلو بروزوفيتش، لافتة إلى إمكانية غيابه عن مواجهة السبت ضد ضمك.

وتعرض بروزوفيتش للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا أمام ويلز، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

ويواجه النصر نظيره ضمك، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.