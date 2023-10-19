أوضح المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر سعود الصرامي أن إصابة مهاجم الهلال نيمار دا سيلفا بسبب الجهاز الطبي البرازيلي.

وقال الصرامي ” الجهاز الطبي البرازيلي يتحمل إصابة ‎نيمار، لأن الجهاز الطبي في الهلال كان يجهز اللاعب بشكل احترافي”.

وأضاف الصرامي “يجب على إدارة النادي رفع قضية على الاتحاد البرازيلي”.

يذكر أن نيمار تعرض إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغوي ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.