دشنت شركة ‎هامات مشروع ‎ذا فيلج الواقع في حي الاصالة شمال جدة على مساحة تفوق 200 ألف متر مربع، وأكثر من 80 ألف متر مربع مساحة تأجيرية.

ويعتبر هذا المشروع وجهة جديدة تتكون من عدة مناطق منها منطقة البوليفارد التي تحتوي على مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومنطقة الترفيه، ومنطقة السينما.

كما يوفر هذا المشروع أكثر من 2000 موقف للسيارات مزودة بتقنية المستشعرات لتحديد توافر المواقف في كل صف ويتم ربطها عبر شاشات تفاعلية في مداخل ومخارج المركز التجاري.

ويمتاز «ذا فيلج» باستخدامه أحدث التقنيات في البناء والتصميم، كنظام إدارة المبنى الذكي عبر التحكم ومراقبة جميع أنظمة البناء.