أكد الإعلامي الرياضي بدر الصقري أنه تواصل مع أحد القانونيين وأكد نظامية مشاركة جوتا بشكل قاطع.

وقال الصقري :” تصريح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بأن مشاركة اللاعب التاسع آسيويا نظامية وبالتالي كل الأقاويل مجرد شائعات”.

وأضاف ” أحد القانونين أكد لي نظامية جوتا بشكل قاطع وإن الإجراءات سليمة بنسبة ١٠٠٪ وإن القانون واضح لكل من أراد أن يفهم القانون”.