أكد الإعلامي الرياضي بدر الصقري أنه تواصل مع أحد القانونيين وأكد نظامية مشاركة جوتا بشكل قاطع.
وقال الصقري :” تصريح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بأن مشاركة اللاعب التاسع آسيويا نظامية وبالتالي كل الأقاويل مجرد شائعات”.
وأضاف ” أحد القانونين أكد لي نظامية جوتا بشكل قاطع وإن الإجراءات سليمة بنسبة ١٠٠٪ وإن القانون واضح لكل من أراد أن يفهم القانون”.
بدر الصقري :
“تواصلت مع أحد القانونيين وأكد نظامية مشاركة جوتا بشكل قاطع”#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/NdcFZecXYc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2023
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