أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن فريق الهلال أفضل فريق بالدوري ويفوق على الأندية الأخرى بمراحل.

وقال الصرامي :” الهلال يفوق كل الأندية من ناحية العمق داخل المسابقات المحلية، والقدرة على استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب والقدرة على احتواء أي أزمة تحدث للنادي فتجدها تنتهي بسرعة”.

وأضاف ” لكني أفضل في الدوري فريق الأهلي واشوف إنه المفضل لحصول لقب بطولة الدوري، لأنه عنده مزايا ليست موجودة في الهلال أو الاتحاد أو النصر لأنه متفرغ للدوري فهو ليس عنده بطولات خارجية وليس موجود في بطولة السوبر “.