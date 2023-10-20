علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، على تعادل الاتحاد أمام التعاون ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري .

وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “صحيح إن الاتحاد ضيع الفوز بإهداره أبرز نجومه فرص محققة وإن المدرب لم يعالج هذه المشكلة

وصحيح إن التعادل غير مرضي للجماهير الاتحادية ، وصحيح وصحيح وصحيح حول انتقادات ستوجه المدرب نانو سانتو بسبب إخفاق الفريق في أكثر من مباراة بتحقيق النقاط الثلاث” .

وتابع :”ولكن الصحيح الأكثر منطقياً ، إن العميد في هذه المباراة قدم مستوى فني رائع جداً أفضل بكثير من المباريات الأخيرة له ولياقة اللاعبين كانت متميزة وأمام مين فريق سكري ممتع ومنافس قوي ، هذا ما يجب أن يدركه الاتحاديون وبلاشي فلسفة وكلام فاضي من بعض المتوترين الاتحادين التي تحكمها العاطفة” .