قام لاعبو نادي الهلال وجماهيره بدعم النجم البرازيلي نيمار جونيور ، خلال مباراة الخليج ، التي أقيمت مساء اليوم ، في بطولة الدوري .

وأبدى لاعبو الهلال دعمهم لزميلهم نيمار ، وذلك قبل مواجهة الخليج ، في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين .

كما قامت جماهير الزعيم بالهتاف بالنجم البرازيلي عندما حلت الدقيقة 10 من عمر المباراة ، وهو رقم قميص نيمار ، بالإضافة إلى رفع لافتات بصوره والهتاف بإسمه .

ويُذكر أن الهلال أعلن عن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي ، وذلك خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي ، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 .