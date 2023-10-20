تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من الفوز على نظيره أبها ، بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم .

وأحرز المغربي مراد باتنا الهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الثاني ، وسجل دجانيني تافاريس الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع ، وحاول زكريا سامي لاعب أبها تقليص فارق الأهداف بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني .

وسجل الأرجنتيني لوكاس زيلارايان الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 70 ، وأضاف عباس الحسن الهدف الرابع في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع.

وانتهت المباراة بفوز الفتح بنتيجة 4-1 ، خلال منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.