علق الناقد الرياضي عادل الملحم على ردة فعل اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو عند استبداله في مباراة الخليج.

وقال عادل الملحم، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن “لقطة ميشيل مع خيسوس ستكرر ولن يعلن عن عقوبتها، ميشيل يجب أن يحول إلى الفريق الرديف”.

وفي الدقيقة 90 قام البرتغالي جيسوس مدرب الفريق بتبديل ميشيل والدفع بالمهاجم عبدالله الحمدان بدلاً منه؛ ليثير هذا القرار غضب اللاعب البرازيلي، وتوجه إلى دكة البدلاء، ثم قام برمي زجاجة المياه على الأرض، وانفعل بشدة، ما دفع جيسوس للاشتباك معه لفظيًا.