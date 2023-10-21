أوضح الصحفي الإيطالي رودي غاليتي موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من المدرب روبرتو مانشيني؛ حيث كان قد تم التعاقد معه في أغسطس الماضي، لتولي تدريب المنتخب الأول.

وذكرت تقارير إيطالية أن مانشيني وقع عقدا حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا، وخلال 4 مباريات للمنتخب مع مانشيني، خسر الأخضر 3 مرات أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي وتعادل مع نيجيريا.

ويثق الاتحاد السعودي في مانشيني، وكتب رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة “X”: “رغم الشائعات، إلا أن مكان روبرتو مانشيني على مقاعد البدلاء في المنتخب السعودي ليس في خطر حتى الآن”، مضيفًا: “يتمتع المدرب بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم الكاملة، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقررة في نوفمبر المقبل.