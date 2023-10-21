علق الإعلامي طارق النوفل على تعادل نادي الاتحاد أمام نظيره التعاون في مباراة أمس.
وقال النوفل “منذ قدوم بنزيما أصبح الاتحاد عنده ربكة فنية وخلل، وحمدالله لا يعرف ما هي أدواره وغير منسجم مع الفريق”.
وأضاف النوفل “اعتقد أن حمدالله أصبحت أيامه معدودة مع نادي الاتحاد، ولابد من السرعة في حل المشاكل التي لدي اللاعبين مع النادي”.
طارق النوفل:
منذ قدوم #بنزيما أصبح الاتحاد عنده ربكة فنية وخلل
وحمدالله لا يعرف ماهي أدواره وغير منسجم مع الفريق وأيامه أصبحت معدودة@TARIQALNOFAL@hazimalghamdi88#الرياضة_في_أسبوع #MBCinAweek pic.twitter.com/VmLWm6MCQH
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 21, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً