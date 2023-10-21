انتهت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 3-1 للأهلي.

وأحرز أهداف نادي الأهلي اللاعب ألان ماكسيمين في الدقيقة 45+3’، واللاعب روجير إيبانيز في الدقيقة 68، واللاعب رياض محرز في الدقيقة 84.

فيما أحرز هدف مرمى الوحدة اللاعب عبد الباسط هندي في الدقيقة 51.

والجدير بالذكر سوف يواجه النادي الأهلي ‎نظيره الهلال يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، فيما يواجه نادي الوحدة نظيره الاتفاق السبت 28 أكتوبر.