انتهت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 3-1 للأهلي.
وأحرز أهداف نادي الأهلي اللاعب ألان ماكسيمين في الدقيقة 45+3’، واللاعب روجير إيبانيز في الدقيقة 68، واللاعب رياض محرز في الدقيقة 84.
فيما أحرز هدف مرمى الوحدة اللاعب عبد الباسط هندي في الدقيقة 51.
والجدير بالذكر سوف يواجه النادي الأهلي نظيره الهلال يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، فيما يواجه نادي الوحدة نظيره الاتفاق السبت 28 أكتوبر.
✅الأهلي يصل للنقطة الـ2️⃣2️⃣
شاهد أهداف مباراة #الأهلي_الوحدة⤵️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/yFJiJhKIvT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
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