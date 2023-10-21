علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على تصريحات مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو.

وقال البكيري “ليش في كل مرة بعد المباريات وما أكثرها يحاول فيها مدرب ‎الاتحاد البرتغالي ‎نونو سانتو أن يشتت بتصريحاته الهلامية”.

وأضاف البكيري “انتباه المشجع الإتحادي عن قناعاته الفنية المتخبطة !!، هل يتذكر أحدكم له لو لمرة واحدة أنه تحمل الضغط عن لاعبيه بعد تخبطه”.

وتابع البكيري “سانتو قال أنا المسؤول عن خسارة نقاط هذه المباراة مثلا ؟، وهو المسؤول فعليا عن التكتيك والتوظيف الذي يشبه أداء فريق متوسط وليس بحجم بطل الدوري”.

وأردف البكيري “لقد بات البرتغالي مكشوفا، وسيذهب الفريق معه للأسوأ، إن لم يستدرك ما يفعله بهذا الفريق المبتور القوى بمكابرته”.