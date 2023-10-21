تحدث مهاجم نادي النصر كريستيانو رونالدو بعد فوز فريقه على نادي ضمك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
وقال رونالدو “بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي”.
وأضاف رونالدو “أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم في الملعب رائعة”.
والجدير بالذكر انتهت مباراة نادي النصر أمام نظيره ضمك مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 2-1.
🎤 رونالدو قائد #النصر:
– بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي
– أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم في الملعب رائعة#دوري_روشن_السعودي#النصر_ضمك | #SSC pic.twitter.com/zfdre5q2b8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
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