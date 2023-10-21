انتقد الإعلامي الرياضي عادل الملحم المسؤول عن تقنية الـ Var في مباراة النصر وضمك اليوم.

وقال الملحم “الو: هالحين انت ياللي جالس على تقنية الفيديو (Var) انت ما تشوف هذا خطأ على لاعب ضمك؟!!”.

والجدير بالذكر فاز نادي النصر على نظيره ضمك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 2-1.