حقق فريق نادي الشباب اليوم السبت الفوز على نظيره الطائي بهدفين دون رد، في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل ثنائية الشباب كلا من حبيب ديالو في الدقيقة 50، وحسين القحطاني، في الوقت القاتل.

ومن المقرر أن يواجه الشباب نظيره أبها يوم السبت 28 أكتوبر، فيما يواجه الطائي نظيره الرياض الجمعة 27 أكتوبر.