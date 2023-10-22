توفي أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق السير بوبي تشارلتون، اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

ونشرت عائلة الراحل بيانا رسميا، جاء فيه: “ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة السير بوبي في الساعات الأولى من صباح السبت، لقد كان محاطا بعائلته”.

وأضاف البيان: “تود عائلته أن تعرب عن شكرها لكل من ساهم في رعايته وللكثير من الأشخاص الذين أحبوه ودعموه، نطلب احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت”.

وأردف البيان: “سجله الذي لا مثيل له من الإنجازات والشخصية والخدمة سيكون محفورًا إلى الأبد في تاريخ مانشستر يونايتد وكرة القدم الإنجليزية؛ وسيظل إرثه حيًا من خلال العمل الخيري الذي تقوم به مؤسسة السير بوبي تشارلتون”.

كما نشر نادي مانشستر يونايتد بيان رسمي قال فيه: “خاض السير بوبي، أحد خريجي أكاديمية الشباب في يونايتد، 758 مباراة وسجل 249 هدفًا خلال 17 عامًا كلاعب في مانشستر يونايتد، كما فاز بكأس أوروبا وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد”.

والجدير بالذكر لعب السير بوبي مع منتخب انجلترا 106 مباريات دولية وسجل 49 هدفًا وفاز بكأس العالم 1966، وبعد اعتزاله كرة القدم، واصل خدمة يونايتد كمدير لمدة 39 عامًا.