أقدمت سيدة في مصر على الانتقام من طليقها بطريقة مروعة، حيث خططت لإنهاء حياة زوجته الجديدة.

وانتهت مشاعر الغل والغيرة بتخطيط السيدة التي إنفصلت عن زوجها قبل فترة وجيزة، ثم حصل على حكما برعاية بناتهم الثلاثة، للانتقام منه لا سيما بعدما علمت بزواجه من سيدة أخرى.

وخططت لتنفيذ جريمتها، واتفقت مع صديق طليقها للانتقام من زوجته في المنزل، وانتظرت حتى غادر طليقها المنزل وتأكدت من وجود زوجته بمفردها.

وقامت بارتداء نقاب هي وصديق طليقها واقتحما المنزل وقاما بخنق المجني عليها بوسادة ثم تركوها وغادروا المكان.

وأكتشف الزوج عند عودته الجريمة، وقام بإبلاغ الشرطة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليقة زوج المجني عليها، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة.