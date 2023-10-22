أكد أحمد حريص لاعب نادي ضمك أن نتيجة المباراة لم تكن عادلة للفريق، مُشيرًا إلى أن نادي النصر لم يكن لديه فرص خطيرة .

وقال حريص في تصريحات لبرنامج الديوانية:” مبروك لنادي النصر، وأعتقد أن النتيجة لم تكن عادلة نحن قدمنا مباراة جيدة ونستحق على الأقل التعادل”، لافتًا أن النصر استغل فاول وسجل هدفه.

وأضاف:” طبيعي عدم التوفيق هذه الأشياء تحدث ولكننا اجتهدنا وحاولنا وقدمنا مباراة جيدة والقادم أجمل بإذن الله.”

يُذكر أن نادي النصر فاز على نظيره ضمك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 2-1.