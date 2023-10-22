أشاد الناقد الرياضي، عادل عصام الدين، بتأثير اللاعب كريستيانو رونالدو على فريق النصر منذ لحظة انضمامه للفريق.

ولفت إلى أن اللاعب أنقذ النصر، منتقدا لاعبي خط الدفاع الذين لاعبوا أمس أمام فريق نادي ضمك، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن خط دفاع النصر كان مهزوز، ولم يكن في المباراة هجمات خطرة، أو تصويب على المرمى باستثناء الهدفين اللذين تم تسجيلهما من خلال رونالدو وأندرسون تاليسكا، مضيفا أن رونالدو ساهم في فوز النصر بثلاثة نقاط بالمباراة.