أشاد الناقد الرياضي، عادل عصام الدين، بتأثير اللاعب كريستيانو رونالدو على فريق النصر منذ لحظة انضمامه للفريق.
ولفت إلى أن اللاعب أنقذ النصر، منتقدا لاعبي خط الدفاع الذين لاعبوا أمس أمام فريق نادي ضمك، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”.
وأكد أن خط دفاع النصر كان مهزوز، ولم يكن في المباراة هجمات خطرة، أو تصويب على المرمى باستثناء الهدفين اللذين تم تسجيلهما من خلال رونالدو وأندرسون تاليسكا، مضيفا أن رونالدو ساهم في فوز النصر بثلاثة نقاط بالمباراة.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: كريستيانو أنقذ النصر وخط الدفاع مهزوز #المنتصف pic.twitter.com/uDhkTzPaJY
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 21, 2023
والله الحكم الخائن انتلوتش وطارق حامد هم من أنقذ الفقر،، دوري مشبوة،، وبدئت ريحتة تفوح وين خشم بخاري،، اللي ما يشم الا ظلم للهلال،،، خشم بخاري حدة بحيرة المسك حقتهم